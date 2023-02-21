Ситкарева Февронья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1821
Сын: Ситкарев Исаак
Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ситкарев Ларион
Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ситкарев Пахом
Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем
Рождение ребёнка
18.05.1840
Сын: Ситкарев Корнил
Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситкарев Ефрем
Смерть
Неизвестно