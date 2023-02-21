Ситкарева Февронья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарева Февронья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1821

Сын: Ситкарев Исаак

Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ситкарев Ларион

Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ситкарев Пахом

Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем

Рождение ребёнка
18.05.1840

Сын: Ситкарев Корнил

Отец ребёнка: Ситкарев Ефрем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситкарев Ефрем

Смерть
Неизвестно
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