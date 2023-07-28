Барыкина (Ярославцева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыкина (Ярославцева) Марья

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.10.1822

Муж: Барыкин Сосипатр Евдокимов

Рождение ребёнка
03.09.1824

Дочь: Марфа Сосипатрова

Отец ребёнка: Барыкин Сосипатр Евдокимов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Барыкин Роман Сосипатров

Отец ребёнка: Барыкин Сосипатр Евдокимов

Смерть
Неизвестно