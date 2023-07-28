Барыкина (Ярославцева) Марья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1822
Рождение ребёнка
03.09.1824
Дочь: Марфа Сосипатрова
Отец ребёнка: Барыкин Сосипатр Евдокимов
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Барыкин Сосипатр Евдокимов
Смерть
Неизвестно