Миноян Анатолий Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миноян Анатолий Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1991

Отец: не указан

Мать: Мордовцева Екатерина Михайловна

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