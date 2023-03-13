Игнатова Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова Матрена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Игнатовъ Кириллъ

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Сын: Игнатовъ Яковъ

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Игнатовъ Емельянъ

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Игнатовъ Естифей

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агафонова Ефросинья

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Игнатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатовъ Иванъ

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