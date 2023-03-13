Игнатова Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Игнатовъ Кириллъ
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Сын: Игнатовъ Яковъ
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Игнатовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Игнатовъ Естифей
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Горки, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агафонова Ефросинья
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Игнатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Игнатовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатовъ Иванъ