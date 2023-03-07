Верещагина Ефросинья Бирюкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Ефросинья Бирюкова

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.10.1902

Муж: Верещагин Федор Филиппович

Рождение ребёнка
10.09.1903

Сын: Верещагин Иван Федорович

Отец ребёнка: Верещагин Федор Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1904

Сын: Верещагин Степан Федорович

Отец ребёнка: Верещагин Федор Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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