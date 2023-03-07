Верещагина Ефросинья Бирюкова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1902
Рождение ребёнка
10.09.1903
Отец ребёнка: Верещагин Федор Филиппович
Рождение ребёнка
18.12.1904
Сын: Верещагин Степан Федорович
Отец ребёнка: Верещагин Федор Филиппович
Смерть
Неизвестно