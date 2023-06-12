Скуратова Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Полянская Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Скуратов Федот Григорьевич
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно