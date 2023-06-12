Скуратова Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1650 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Полянская Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Скуратов Федот Григорьевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Федот Григорьевич

Смерть
Неизвестно