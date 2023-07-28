Большакова (Киселева) Павла Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1820
Рождение ребёнка
08.03.1821
Дочь: Евпраксия Иванова
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Рождение ребёнка
03.08.1822
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Рождение ребёнка
13.09.1823
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Рождение ребёнка
26.12.1824
Дочь: Аниия Иванова
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Рождение ребёнка
14.07.1827
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Рождение ребёнка
05.02.1829
Сын: Большаков Парфений Иванов
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Рождение ребёнка
12.02.1830
Отец ребёнка: Большаков Иван Александров
Смерть
Неизвестно