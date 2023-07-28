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Большакова (Киселева) Павла Петрова

Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.05.1820

Муж: Большаков Иван Александров

Рождение ребёнка
08.03.1821

Дочь: Евпраксия Иванова

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1822

Сын: Большаков Стефан Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1823

Сын: Большаков Никита Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1824

Дочь: Аниия Иванова

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1827

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1829

Сын: Большаков Парфений Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1830

Сын: Большаков Мелетий Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Александров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно