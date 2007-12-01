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Новиков Иван Федорович

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Место рождения

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

05.02.1919

Дата смерти

01.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1919

Отец: Новиков Феодор Борисович

Мать: Новикова Евдокия

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Призыв на военную службу
?.04.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения __.__.1919 Место рождения Новосибирская обл., Ирменский р-н, с. Пичугово Место призыва Дзержинский РВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Дзержинский р-н Дата призыва __.04.1941 Во... Показать все
Смерть
01.12.2007