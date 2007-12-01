Новиков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения05.02.1919
Дата смерти01.12.2007
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1919
Отец: Новиков Феодор Борисович
Мать: Новикова Евдокия
Призыв на военную службу
?.04.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения __.__.1919 Место рождения Новосибирская обл., Ирменский р-н, с. Пичугово Место призыва Дзержинский РВК, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Дзержинский р-н Дата призыва __.04.1941 Во... Показать все
Смерть
01.12.2007