Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Григорьевна

Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.