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Хвалина Любовь Руфовна
Хвалина Любовь Руфовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1972
Пол
Женский
Отец
Хвалин Руфаил
Мать
Хвалина (Анисимова) Галина Васильевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1972
Отец:
Хвалин Руфаил
Мать:
Хвалина Галина Васильевна
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