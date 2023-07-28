Семенова (Чумак) Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Чумак) Ольга Георгиевна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

25.10.1988

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1988

Отец: Чумак Георгий Анатольевич

Мать: Борис Елена Андреевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
30.07.2010

Муж: Семенов Павел Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Павел Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Павел Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область