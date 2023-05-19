Мартыненко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1972

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1972

Отец: Мартыненко Николай Феоктистович

Мать: Нина

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