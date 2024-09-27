Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Епифан Акимович
Отец ребёнка: Аким Федорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акулина Акимовна
Отец ребёнка: Аким Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён Акимович
Отец ребёнка: Аким Федорович
Смерть
Неизвестно