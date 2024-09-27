Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Петровна

Анастасия Петровна

Место рождения

Нижнее Хорошово, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Хорошово, Коломенский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Федорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Епифан Акимович

Отец ребёнка: Аким Федорович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акулина Акимовна

Отец ребёнка: Аким Федорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён Акимович

Отец ребёнка: Аким Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.