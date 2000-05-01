Зенкович Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкович Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1971

Дата смерти

?.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1971

Отец: ?

Мать: Зенкович Марина Зенкович

Смерть
?.05.2000
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