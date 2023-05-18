Жуков Денис (Дионисий) Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1878
Отец: Жуков Илья Михайлович
Мать: Жукова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1911
Мать ребёнка: Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: Александра Денисовна
Мать ребёнка: Александра Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Анисимовна
Смерть
Неизвестно