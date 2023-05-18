Жуков Денис (Дионисий) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Денис (Дионисий) Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1878

Отец: Жуков Илья Михайлович

Мать: Жукова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Жуков Василий Денисович

Мать ребёнка: Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Александра Денисовна

Мать ребёнка: Александра Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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