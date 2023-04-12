Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Василий
Василий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1760
Дата смерти
Около 1765
Пол
Мужской
Отец
Матвей
Около 1740 г.р.
Мать
Васса
Около 1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец:
Матвей
Мать:
Васса
Смерть
Около 1765
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия