Гунина Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти10.05.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гунина (Гунина) Ефросиния Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Новгородцеа (Гунина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гунина (Гунина) Александра Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гунина (Гунина) Матрена Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гунин Михей Васильев
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Смерть
10.05.1859
Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: горячка