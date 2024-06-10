Гунина Мария Михайлова 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина Мария Михайлова

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

10.05.1859

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Василий Васильев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гунин Феодор Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гунина (Гунина) Ефросиния Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гунин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Новгородцеа (Гунина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гунина (Гунина) Александра Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гунина (Гунина) Матрена Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гунин Михей Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
10.05.1859
Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: горячка

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