Клепиков Павел Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1811
Сын: Клепиков Иван Павлов
Мать ребёнка: Клепикова Параскева Евдокимова
Рождение ребёнка
13.02.1818
Мать ребёнка: Клепикова Параскева Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно