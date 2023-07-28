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Клепиков Павел Павлов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1811

Сын: Клепиков Иван Павлов

Мать ребёнка: Клепикова Параскева Евдокимова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1818

Сын: Клепиков Алексий Павлов

Мать ребёнка: Клепикова Параскева Евдокимова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Параскева Евдокимова

Смерть
Неизвестно