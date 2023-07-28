Вотяков Иван Федотов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Вотяков Федот Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефимья Иванова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно