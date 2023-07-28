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Вотяков Иван Федотов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Вотяков Федот Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Вотяков Трофим Иванов

Мать ребёнка: Марина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефимья Иванова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно