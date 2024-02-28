Талан Тихон Федорович
Место рождения
Дата рождения15.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1892 ст.
Отец: Талан Федор Федотович
Рождение ребёнка
07.08.1921
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Талан Ефросиния Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1924
Сын: Талан Иван Тихонович
Мать ребёнка: Талан Ефросиния Павловна
Тарасовка, Бердянский р-он, Запорожская обл
Смерть
Неизвестно