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Талан Тихон Федорович

Место рождения

Юрьевка

Дата рождения

15.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1892 ст.

Отец: Талан Федор Федотович

Мать: Талан Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
07.08.1921

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Талан Ефросиния Павловна

Рождение ребёнка
23.09.1924

Сын: Талан Иван Тихонович

Мать ребёнка: Талан Ефросиния Павловна

Тарасовка, Бердянский р-он, Запорожская обл
Смерть
Неизвестно
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