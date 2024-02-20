Чапни /Шалтей/ София
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1807
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Авраамовна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Парфена Авраамовна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Василиса Авраамовна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чапни Григорий Авраамович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Авраамовна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Авраамовна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно