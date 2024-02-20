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Харт (Тохтамыш) София Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Тохтамыш Николай Христофорович

Мать: Тохтамыш Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Харт Петр Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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