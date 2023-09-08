von Handtwig Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Handtwig Alexander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Handtwig Karl Adam

Мать: Von Handtwig Ekaterina Gavrilovna

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