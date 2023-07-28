Крючина (Рухлова) Марья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Рухлов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1828
Муж: Крючин Иоаким Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1829
Дочь: Ирина Якимова
Отец ребёнка: Крючин Иоаким Иванов
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно