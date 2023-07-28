Крючина (Рухлова) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючина (Рухлова) Марья Григорьева

Крючина (Рухлова) Марья Григорьева

Место рождения

Рухлова, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Рухлов Григорий

Мать: не указана

Рухлова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
01.07.1828

Муж: Крючин Иоаким Иванов

Рождение ребёнка
08.05.1829

Дочь: Ирина Якимова

Отец ребёнка: Крючин Иоаким Иванов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно