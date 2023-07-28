Кутуков Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения29.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
29.04.1894
Рождение, крещение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
29.04.1894
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Данил Феодоров Кутуков [сын Федора Ефи... Показать все
Смерть
Неизвестно