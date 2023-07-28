Кутуков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутуков Николай Егорович

Кутуков Николай Егорович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1894

Отец: Кутуков Егор Федорович

Мать: Скуратова Елена Евлампиевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
29.04.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Данил Феодоров Кутуков [сын Федора Ефи... Показать все
Смерть
Неизвестно