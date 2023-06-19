Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Софья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Евменей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Степан Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Федот Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Александр Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Дорофеев
Смерть
Неизвестно