Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса

Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Софья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Евменей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Степан Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Федот Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Александр Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дорофеев

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Дорофеев

Смерть
Неизвестно