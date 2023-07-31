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Суровцев Ульяний Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Суровцева Александра Павловна

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Суровцев Иван Ульянович

Мать ребёнка: Суровцева Александра Павловна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Суровцов Михаил Ульянович

Мать ребёнка: Суровцева Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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