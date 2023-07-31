Суровцев Ульяний Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1906
Рождение ребёнка
11.01.1911
Мать ребёнка: Суровцева Александра Павловна
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Суровцов Михаил Ульянович
Мать ребёнка: Суровцева Александра Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно