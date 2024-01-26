(Ерошенко) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерошенко Никита
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Грушко Александр
Отец ребёнка: Грушко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Грушко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Грушко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Грушко Андрей
Смерть
Неизвестно