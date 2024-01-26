(Ерошенко) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерошенко) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерошенко Никита

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Грушко Александр

Отец ребёнка: Грушко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Грушко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Грушко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Грушко Андрей

Смерть
Неизвестно
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