Вершинин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Вершинин Леонид

Мать: Вершинина Валентина

Смерть
2016