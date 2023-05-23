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Вершинин Николай
Вершинин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Вершинин Леонид
1909 г.р.
Мать
Вершинина (Коптелова) Валентина
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Вершинин Леонид
Мать:
Вершинина Валентина
Смерть
2016
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