Курдиков Алексей Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965
Отец: Курдиков Борис Александрович
Мать: Курдикова Лариса
Эмиграция
Около 1987
Германия
Откуда: Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик Вместе с матерью.
Бракосочетание
Около 1989
Жена: не указана
Германия
Рождение ребёнка
Около 1990
Дочь: Губина Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Германия
Место жительства
Неизвестно
Германия