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Курдиков Алексей Борисович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965

Отец: Курдиков Борис Александрович

Мать: Курдикова Лариса

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эмиграция
Около 1987
Германия
Откуда: Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик Вместе с матерью.
Бракосочетание
Около 1989

Жена: не указана

Германия
Рождение ребёнка
Около 1990

Дочь: Губина Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Германия
Место жительства
Неизвестно
Германия
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