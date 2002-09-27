Охота Виктор Адольфович 04.09.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охота Виктор Адольфович

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Место рождения

д. Налобино, Рыбинского района, Красноярского края

Дата рождения

04.09.1938

Дата смерти

27.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1938

Отец: Охота Адольф Мартынович

Мать: Охота (Лучкина) Прасковья Сергеевна

д. Налобино, Рыбинского района, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охота Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1963

Дочь: Москвина (Охота) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Охота Надежда Николаевна

Смерть
27.09.2002

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