Охота Виктор Адольфович
Место рожденияд. Налобино, Рыбинского района, Красноярского края
Дата рождения04.09.1938
Дата смерти27.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1938
д. Налобино, Рыбинского района, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охота Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1963
Дочь: Москвина (Охота) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Охота Надежда Николаевна
Смерть
27.09.2002