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Балакина Матрена Степанова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Балакинъ Петръ

Отец ребёнка: Балакинъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Балакинъ Назаръ

Отец ребёнка: Балакинъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Балакинъ Артамовнъ

Отец ребёнка: Балакинъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Балакинъ Егоръ

Отец ребёнка: Балакинъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Балакинъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакинъ Николай

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