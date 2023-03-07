Балакина Матрена Степанова
Место рождения
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Балакинъ Петръ
Отец ребёнка: Балакинъ Николай
Рождение ребёнка
1781
Сын: Балакинъ Назаръ
Отец ребёнка: Балакинъ Николай
Рождение ребёнка
1787
Сын: Балакинъ Артамовнъ
Отец ребёнка: Балакинъ Николай
Рождение ребёнка
1790
Сын: Балакинъ Егоръ
Отец ребёнка: Балакинъ Николай
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Балакинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балакинъ Николай