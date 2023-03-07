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Овчинников Федор Игнатьевич

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

19.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Гаврилова Фекла Овчинникова

Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Овчинников Даниил Федорович

Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Артюхина Татьяна Овчинникова

Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Галаева Дарья Овчинникова

Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.03.1909
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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