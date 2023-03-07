Овчинников Федор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти19.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Гаврилова Фекла Овчинникова
Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Овчинников Даниил Федорович
Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Артюхина Татьяна Овчинникова
Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Галаева Дарья Овчинникова
Мать ребёнка: Овчинникова Ефросинья Александровна
Смерть
19.03.1909