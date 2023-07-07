Шевырева Мария Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1876
Дочь: Ольга Прохорова
Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Агафья Прохорова
Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1893
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно