Шевырева Мария Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырева Мария Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1876

Дочь: Ольга Прохорова

Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Агафья Прохорова

Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1893

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Шевырев Прохор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевырев Прохор Иванович

Смерть
Неизвестно