Кузьмин Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Егор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Егор Егорович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудлай Мария Егоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалёва Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Вениамин Егорович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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