Кузьмин Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Егор Егорович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудлай Мария Егоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалёва Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Вениамин Егорович
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Евдокия
Смерть
Неизвестно