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Лошкарев Иван

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Лошкарев Алексий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Лошкарев Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лошкарев Афанасий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно