Лошкарев Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно