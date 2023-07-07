Рогачева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1893

Сын: Рогачев Степан Миронович

Отец ребёнка: Рогачев Мирон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рогачев Василий Миронович

Отец ребёнка: Рогачев Мирон Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачев Мирон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно