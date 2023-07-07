Рогачева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1893
Отец ребёнка: Рогачев Мирон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рогачев Василий Миронович
Отец ребёнка: Рогачев Мирон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно