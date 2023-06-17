Казакова Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Казаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Петрович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Казаков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Петрович

Смерть
Неизвестно