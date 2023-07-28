Бучельникова (Карпунина) Матрона Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Карпунина) Матрона Самуилова

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Место рождения

Карпунина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

08.04.1830

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпунина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1817

Муж: Бучельников Яков Иванов

Рождение ребёнка
01.11.1817

Дочь: Парасковья Яковлева

Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1821

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1822

Сын: Бучельников Иулиан Яковлев

Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1823

Сын: Бучельников Прокопий Яковлев

Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1824

Дочь: Пелагия Яковлева

Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1826

Сын: Бучельников Яков Яковлев

Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
08.04.1830
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от лихорадки