Бучельникова (Карпунина) Матрона Самуилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти08.04.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1817
Рождение ребёнка
01.11.1817
Дочь: Парасковья Яковлева
Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов
Рождение ребёнка
31.05.1821
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1822
Сын: Бучельников Иулиан Яковлев
Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов
Рождение ребёнка
30.06.1823
Сын: Бучельников Прокопий Яковлев
Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1824
Дочь: Пелагия Яковлева
Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1826
Отец ребёнка: Бучельников Яков Иванов
Смерть
08.04.1830
Причина смерти: от лихорадки