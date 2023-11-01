Семенихин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2010
Сын: Семенихин Николай Олегович
Мать ребёнка: Семенихина (Веденина) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Семенихина Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Семенихина (Веденина) Елена Николаевна