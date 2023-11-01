Семенихин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенихина (Веденина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
2010

Сын: Семенихин Николай Олегович

Мать ребёнка: Семенихина (Веденина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Семенихина Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Семенихина (Веденина) Елена Николаевна

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