(von Möller) Maria Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(von Möller) Maria Dorothea

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Von Möller Bernhard Christoph

Мать: Von Möller Charlotta Eleonora

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