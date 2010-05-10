Жушева (Кособокова) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти10.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жушев Владимир
Рождение ребёнка
1957
Сын: Жушев Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Жушев Владимир
Рождение ребёнка
1962
Сын: Жушев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Жушев Владимир
Рождение ребёнка
18.01.1965
Сын: Жушев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Жушев Владимир
Рождение ребёнка
1967
Сын: Жушев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Жушев Владимир
Смерть
10.05.2010