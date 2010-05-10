Жушева (Кособокова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жушева (Кособокова) Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

10.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кособоков Сергей Иванович

Мать: (Кособокова) Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жушев Владимир

Рождение ребёнка
1957

Сын: Жушев Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Жушев Владимир

Рождение ребёнка
1962

Сын: Жушев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Жушев Владимир

Рождение ребёнка
18.01.1965

Сын: Жушев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Жушев Владимир

Рождение ребёнка
1967

Сын: Жушев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Жушев Владимир

Смерть
10.05.2010

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