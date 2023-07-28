Перова (Кутукова) Ефросинья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Кутукова) Ефросинья Харитоновна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кутуков Харитон Ионович

Мать: Кутукова Агафья Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1886

Муж: Перов Алексей Никитич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №20, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Дмитрий Перов, Однодворец 1853-1923/ , Петр Скуратов, К... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1887

Дочь: Перова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Перов Алексей Никитич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.02.1891

Дочь: Перова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Перов Алексей Никитич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно