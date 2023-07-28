Перова (Кутукова) Ефросинья Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
03.11.1886
Брак: запись о браке №20, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Дмитрий Перов, Однодворец 1853-1923/ , Петр Скуратов, К... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1887
Дочь: Перова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Перов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
21.02.1891
Дочь: Перова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Перов Алексей Никитич
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно