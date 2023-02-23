Шнайдер (Ильченко) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1996
Сын: Шнайдер Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Шнайдер Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1999
Дочь: Шнайдер Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шнайдер Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно