Шнайдер (Ильченко) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер (Ильченко) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1996

Сын: Шнайдер Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шнайдер Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1999

Дочь: Шнайдер Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шнайдер Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнайдер Сергей Николаевич

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