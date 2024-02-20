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Корсунов Корней Назарович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Корсунов Назар Никитович

Мать: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
Неизвестно
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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