Кузнецов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Сергей

Кузнецов Сергей

avatar

Место рождения

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Корнилова Мавра Кузнецова

Мать ребёнка: ?

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евграф Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close