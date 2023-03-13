Горожанина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горожанина Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Горожанинъ Иванъ

Мать: Горожанина Анна Осипова

Смерть
1783
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