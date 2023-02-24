Пушкин Маркелл Ерастович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкин Маркелл Ерастович

Пушкин Маркелл Ерастович

avatar

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

24.12.1892

Дата смерти

До 1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892

Отец: Пушкин Ераст Павлович

Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
13.?.1914

Жена: Пушкина Зиновия Томбасова

Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Пушкин Максим Маркелович

Мать ребёнка: Пушкина Зиновия Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1922

Сын: Пушкин Вов Петр Маркелович

Мать ребёнка: Пушкина Зиновия Томбасова

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
До 1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close