Пушкин Маркелл Ерастович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения24.12.1892
Дата смертиДо 1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892
Отец: Пушкин Ераст Павлович
Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
13.?.1914
Рождение ребёнка
15.12.1915
Мать ребёнка: Пушкина Зиновия Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1922
Сын: Пушкин Вов Петр Маркелович
Мать ребёнка: Пушкина Зиновия Томбасова
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
До 1992