(Блинничева) Виктория Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Блинничева) Виктория Ивановна

(Блинничева) Виктория Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939

Отец: Блинничев Иван Андреевич

Мать: Блинничева Елизавета Максимильяновна