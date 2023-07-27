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(Блинничева) Виктория Ивановна
(Блинничева) Виктория Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.1939
Пол
Женский
Отец
Блинничев Иван Андреевич
Около 1893 г.р.
Мать
Блинничева (Соколова) Елизавета Максимильяновна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939
Отец:
Блинничев Иван Андреевич
Мать:
Блинничева Елизавета Максимильяновна
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