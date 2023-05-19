Вотякова (Чукавина) Агафья Лазарева
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.02.1823
Рождение ребёнка
24.07.1825
Сын: Чукавин Никонор Григорiев
Отец ребёнка: Чукавин Григорiй Михайлов
Рождение ребёнка
?.05.1829
Сын: Чукавин Леонтiй Григорiев
Отец ребёнка: Чукавин Григорiй Михайлов
Рождение ребёнка
05.06.1832
Дочь: Акилина Григорiева
Отец ребёнка: Чукавин Григорiй Михайлов
Смерть
Неизвестно