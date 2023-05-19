Вотякова (Чукавина) Агафья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Чукавина) Агафья Лазарева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1823

Муж: Чукавин Григорiй Михайлов

Рождение ребёнка
24.07.1825

Сын: Чукавин Никонор Григорiев

Отец ребёнка: Чукавин Григорiй Михайлов

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1829

Сын: Чукавин Леонтiй Григорiев

Отец ребёнка: Чукавин Григорiй Михайлов

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1832

Дочь: Акилина Григорiева

Отец ребёнка: Чукавин Григорiй Михайлов

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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